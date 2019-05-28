В ЕС назвали условия получения Украиной макрофинансовой помощи

"Мы приехали в Киев для того, чтобы встретиться с новым Президентом Украины, представителями администрации Президента Украины, представителями правительства и гражданского общества", - сказал европейский представитель.

Он отметил, что во время визита имел возможность обсудить финансовую ситуацию в Украине.

Даниэльссон напомнил, что в предыдущие годы ситуация в этой сфере была весьма успешной.

"Мы с нашей стороны поддерживали макрофинансовую ситуацию в Украине, в частности посредством макрофинансовой помощи. Наша помощь координируется с МВФ. Сегодня мы обсуждали те вопросы и конкретные шаги, которые Украине необходимо осуществить для того, чтобы ЕС мог предоставить следующий транш макрофинансовои помощи", - отметил он.

Европейский представитель заявил, что существует ряд условий, которые должна выполнить страна, которая получит такую помощь, а "отправной точкой на получение макрофинансовои помощи ЕС" является наличие и выполнение программы помощи с стороны МВФ.

В то же время дипломат отметил, что кроме наличия программы МВФ есть еще несколько условий.

"На этот раз для следующего транша была определена необходимость принятия закона, который касается борьбы с отмыванием денег, и закона, который касается авторизованных экономических операторов. Функционирование системы автоматической проверки электронных деклараций, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации и выполнение закона о рынке электроэнергии", - заявил он.

Напомним, стали известны подробности встречи Зеленского с представителями миссии МВФ.