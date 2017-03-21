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В Єрусалимі вперше за 200 років відреставрували Храм Гробу Господнього

Київ • УНН

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КИЇВ.21 березня. УНН. Команда вчених і реставраторів завершила роботу у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі, для публіки він знову буде відкритий в середу, 22 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що команда працювала протягом останніх дев'яти місяців у храмі Гробу Господнього і була зосереджена на невеликій структурі над похованням, відомій як Кувуклія.

Керівник проекту в свою чергу зазначив, що реставратори також відремонтували інші частини церкви і зауважив, проведена велика робота на кладці гробниці. Титанові болти були вмонтовані в кам’яні плити, у тому числі і в ті, що покривають могилу Ісуса.

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Професор Національного технічного університету Афін, який керував роботами на місці, в свою чергу повідомив, що структура потребувала зміцнення і збереження, зокрема, монтажу підземної дренажної мережі для дощових і стічних вод.

Наголошується, що реставраційні роботи в храмі не проводилися протягом 200 років, оскільки три деномінації, які керують цією святинею, ніяк не могли домовитися між собою про їх проведення.

Також видання додає, що робота почалася минулого року після того, як будівля церкви була визнана ізраїльської владою як небезпечна.

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Зазначається, що кожна деномінація внесла 3,3 млн дол. для проекту. Король Йорданії Абдалла також зробив особисте пожертвування.

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