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В Иерусалиме впервые за 200 лет отреставрировали Храм Гроба Господня

Киев • УНН

 • 16553 просмотра

КИИВ.21 марта. УНН. Команда ученых и реставраторов завершила работу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, для публики он снова будет открыт в среду, 22 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что команда работала в течение последних девяти месяцев в храме Гроба Господня и была сосредоточена на небольшой структуре над захоронением, известной как Кувуклия.

Руководитель проекта в свою очередь отметил, что реставраторы также отремонтировали другие части церкви и заметил, что проведена большая работа на кладке гробницы. Титановые болты были вмонтированы в каменные плиты, в том числе и в те, что покрывают могилу Иисуса.

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Профессор Национального технического университета Афин, который руководил работами на месте, в свою очередь сообщил, что структура требовала укрепления и сохранения, в частности, монтажа подземной дренажной сети для дождевых и сточных вод.

Отмечается, что реставрационные работы в храме не проводились в течение 200 лет, так как три деноминации, которые управляют этой святыней, никак не могли договориться между собой об их проведении.

Также издание добавляет, что работа началась в прошлом году после того, как здание церкви было признано израильской властью опасной.

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Отмечается, что каждая деноминация внесла 3,3 млн. долл. для проекта. Король Иордании Абдалла также сделал личное пожертвование.

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