В Єревані поновилися акції протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Лідер опозиційного вірменського руху "Мій крок" Нікол Пашинян закликав співвітчизників відновити акції громадянської непокори, не дивлячись на відставку Сержа Саргсяна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Новини Вірменії.
Повідомляється, що кілька сотень людей блокують рух в центрі міста. Поліція поки не перешкоджає учасникам протесту.
Сам Пашинян почне хід з площі Франції о 17:00 і попрямує до площі Республіки, де о 19:00 відбудеться мітинг.
Як повідомляв УНН, правляча Республіканська партія Вірменії (РПВ) не висуне кандидата на пост прем'єр-міністра Вірменії. Про це заявив віце-спікер Національних Зборів Вірменії, член виконавчого органу РПВ Едуард Шармазанов.