В Ереване возобновились акции протеста

Сообщается, что несколько сотен человек блокируют движение в центре города. Полиция пока не препятствует протестующим.



Сам Пашинян начнет шествие с площади Франции в 17:00 и направится к площади Республики, где в 19:00 состоится митинг.



Как сообщал УНН, правящая Республиканская партия Армении (РПА) не выдвинет кандидата на пост премьер-министра Армении. Об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.