В Ереване возобновились акции протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Лидер оппозиционного армянского движения "Мой шаг" Никол Пашинян призвал соотечественников возобновить акции гражданского неповиновения, несмотря на отставку Сержа Саргсяна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости Армении.
Сообщается, что несколько сотен человек блокируют движение в центре города. Полиция пока не препятствует протестующим.
Сам Пашинян начнет шествие с площади Франции в 17:00 и направится к площади Республики, где в 19:00 состоится митинг.
Как сообщал УНН, правящая Республиканская партия Армении (РПА) не выдвинет кандидата на пост премьер-министра Армении. Об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.