В Єкатеринбурзі зупинився годинник відліку днів до ЧС-2018 з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У російському місті Єкатеринбург, який буде приймати матчі чемпіонату світу 2018 з футболу, зупинився годинник відліку днів до старту чемпіонату, передає УНН з посиланням на місцеве видання Наша газета.
Як повідомляє видання, у вівторок, 31 січня, зупинився годинник, який встановили напередодні, 30 січня, для зворотного відліку днів до чемпіонату світу з футболу 2018 року.
Годинник був запущений рівно за 500 днів.
Нагадаємо, ФІФА погодилася з пропозицією Росії провести фінальне жеребкування чемпіонату світу з футболу в грудні 2017 року Кремлі.
Як повідомляв УНН, Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) схвалила ключові дати з підготовки до Чемпіонату світу з футболу у 2018 році, який пройде в Росії.