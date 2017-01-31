В Єкатеринбурзі зупинився годинник відліку днів до ЧС-2018 з футболу

Як повідомляє видання, у вівторок, 31 січня, зупинився годинник, який встановили напередодні, 30 січня, для зворотного відліку днів до чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Годинник був запущений рівно за 500 днів.

Нагадаємо, ФІФА погодилася з пропозицією Росії провести фінальне жеребкування чемпіонату світу з футболу в грудні 2017 року Кремлі.

Як повідомляв УНН, Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) схвалила ключові дати з підготовки до Чемпіонату світу з футболу у 2018 році, який пройде в Росії.