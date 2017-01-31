В Екатеринбурге остановились часы отсчета дней до ЧМ-2018 по футболу

Как сообщает издание, во вторник, 31 января, остановились часы, которые установили накануне, 30 января, для обратного отсчета дней до чемпионата мира по футболу 2018 года.

Часы были запущены ровно за 500 дней.

Напомним, ФИФА согласилась с предложением России провести финальную жеребьевку чемпионата мира по футболу в декабря 2017 года в Кремле.

Как сообщал УНН, Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил ключевые даты по подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России.