В ЄБРР відзначили важливість прозорої приватизації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Вчора, 20 квітня, в рамках весняних зустрічей МВФ і Світового банку у Вашингтоні міністр фінансів України Олександр Данилюк зустрівся з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті. Про це повідомила прес-служба Мінфіну, передає УНН.
Протягом зустрічі сторони обговорили співпрацю України з Міжнародним валютним фондом та стан реалізації проектів Європейського банку реконструкції та розвитку в нашій країні.
Сума Чакрабарті відзначив важливість прогресу у процесі приватизації та додав, що прозора приватизація - це один з головних інструментів залучення іноземних інвестицій в Україну. Зі свого боку Олександр Данилюк запевнив Президента Європейського банку реконструкції та розвитку у відданості українського Уряду процесу реформ та подякував Сумі Чакрабарті за його активну роль у створенні Національної інвестиційної ради при Президентові України.
Сторони домовилися продовжити діалог під час щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку в Йорданії в середині травня цього року.
Як повідомляв УНН, спеціальний радник президента США з питань глобальної економіки та фінансів Метью Хаарсагер заявив, що прозорий процес приватизації держпідприємств дозволить Україні залучити більше інвестицій з боку американського бізнесу.