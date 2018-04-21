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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕБРР отметили важность прозрачной приватизации в Украине

Киев • УНН

 • 13655 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Вчера, 20 апреля, в рамках весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне министр финансов Украины Александр Данилюк встретился с Президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суммой Чакрабарти. Об этом сообщила пресс-служба Минфина, передает УНН.

В ЕБРР отметили важность прозрачной приватизации в Украине

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Украины с Международным валютным фондом и состояние реализации проектов Европейского банка реконструкции и развития в нашей стране.

Сума Чакрабарти отметил важность прогресса в процессе приватизации и добавил, что прозрачная приватизация - это один из главных инструментов привлечения иностранных инвестиций в Украину. Со своей стороны Александр Данилюк заверил Президента Европейского банка реконструкции и развития в преданности украинского правительства процесса реформ и поблагодарил Сумме Чакрабарти за его активную роль в создании Национального инвестиционного совета при Президенте Украины.

Стороны договорились продолжить диалог во время ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития в Иордании в середине мая этого года.

Как сообщал УНН, специальный советник президента США по вопросам глобальной экономики и финансов Мэтью Хаарсагер заявил, что прозрачный процесс приватизации госпредприятий позволит Украине привлечь больше инвестиций со стороны американского бизнеса.

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