В ЕБРР отметили важность прозрачной приватизации в Украине

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Украины с Международным валютным фондом и состояние реализации проектов Европейского банка реконструкции и развития в нашей стране.

Сума Чакрабарти отметил важность прогресса в процессе приватизации и добавил, что прозрачная приватизация - это один из главных инструментов привлечения иностранных инвестиций в Украину. Со своей стороны Александр Данилюк заверил Президента Европейского банка реконструкции и развития в преданности украинского правительства процесса реформ и поблагодарил Сумме Чакрабарти за его активную роль в создании Национального инвестиционного совета при Президенте Украины.

Стороны договорились продолжить диалог во время ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития в Иордании в середине мая этого года.

Как сообщал УНН, специальный советник президента США по вопросам глобальной экономики и финансов Мэтью Хаарсагер заявил, что прозрачный процесс приватизации госпредприятий позволит Украине привлечь больше инвестиций со стороны американского бизнеса.