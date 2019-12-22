В Японії зупинять два реактори через невідповідність антитерористичним заходам
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Японська енергетична компанія Kansai Electric Power зупинить роботу третього і четвертого реакторів АЕС "Такахама" в західній префектурі Фукуї через невідповідність нормам антитерористичної безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Mainichi.
За її відомостями, енергоблоки припинять роботу влітку наступного року, оскільки наявні на даний момент сертифікати закінчуються у них в серпні і жовтні. До цього часу компанія не встигне оновити інфраструктуру і здійснити ряд інших дій, необхідних для отримання нових документів від Комітету з контролю за ядерною енергетикою Японії.
Однією з причин майбутньої зупинки реакторів став трапився в цьому році корупційний скандал в Kansai Electric Power. Як показало попереднє розслідування, керівництво компанії отримало суму 320 млн ієн (близько 3 млн доларів) від неназваної будівельної компанії, яка хотіла отримати контракт на роботи на території АЕС у місті Такахама.
Цей же скандал, швидше за все, призведе і до відстрочення наміченого на 2021 рік перезапуску першого і другого реакторів станції "Такахама", пише газета.
До аварії на АЕС "Фукусіма-1" на атомну енергетику в енергобалансі Японії припадало близько 30%. В результаті тимчасового вимушеного відмови від неї країні довелося покласти основне навантаження з енергопостачання на теплові станції. Зараз в Японії працюють вісім реакторів на п'яти станціях, а уряд розраховує в найближчому майбутньому продовжити політику часткового перезапуску АЕС.
Нагадаємо, у Японії назвали терміни вивезення ядерного палива з АЕС "Фукусіма".