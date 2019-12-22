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В Японии остановят два реактора из-за несоответствия антитеррористическим мерам

В Японии остановят два реактора из-за несоответствия антитеррористическим мерам

Киев  •  УНН

 • 10407 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановит работу третьего и четвертого реакторов АЭС "Такахама" в западной префектуре Фукуи из-за несоответствия нормам антитеррористической безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Mainichi.

По ее сведениям, энергоблоки прекратят работу летом следующего года, поскольку имеющиеся на данный момент сертификаты истекают у них в августе и октябре. До этого времени компания не успеет обновить инфраструктуру и совершить ряд других действий, необходимых для получения новых документов от Комитета по контролю за ядерной энергетикой Японии.

Одной из причин будущей остановки реакторов стал случившийся в этом году коррупционный скандал в Kansai Electric Power. Как показало предварительное расследование, руководство компании получило сумму 320 млн иен (около 3 млн долларов) от неназванной строительной компании, которая хотела получить контракт на работы на территории АЭС в городе Такахама.

Этот же скандал, скорее всего, приведет и к отсрочке намеченного на 2021 год перезапуска первого и второго реакторов станции "Такахама", пишет газета.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по энергоснабжению на тепловые станции. Сейчас в Японии работают восемь реакторов на пяти станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.

Напомним, В Японии назвали сроки вывоза ядерного топлива с АЭС "Фукусима".

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