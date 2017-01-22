В Японії загорівся нафтопереробний завод
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В японському місті Оіта префектури Вакаяма загорівся нафтопереробний завод, передає УНН з посиланням на телеканал NHK.
За даними телеканалу, пожежа спалахнула близько о 16-й годині за місцевим часом.
На місці працюють близько 10 пожежних машин. Причини загоряння, а також інформацію про постраждали наразі немає.
Місце влада рекомендувала евакуювати 2,9 тисячі осіб, які проживають поблизу заводу.
Як повідомляв УНН, минулої доби в Україні зафіксовано 148 пожеж.