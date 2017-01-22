В Японии загорелся нефтеперерабатывающий завод
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В японском городе Оита префектуры Вакаяма загорелся нефтеперерабатывающий завод, передает УНН со ссылкой на телеканал NHK.
По данным телеканала, пожар вспыхнул около 16 часов по местному времени.
На месте работают около 10 пожарных машин. Информации о причинах возгорания, а также о пострадавших пока нет.
Местные власти рекомендовали эвакуировать 2,9 тысячи человек, проживающих возле завода.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 148 пожаров.