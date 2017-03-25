В Японії зафіксовано пташиний грип H5N6
Київ • УНН
КИЇВ.25 березня. УНН. Міністерство сільського господарства, лісництва і рибальства Японії встановило, що форма пташиного грипу, виявлена на птахофабриках в префектурах Міягі і Тіба, являє собою вірус H5N6. Про це в суботу оголосило відомство, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Вірус був виявлений на двох птахофермах у містах Куріхара і Асахі”, — йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що наприкінці минулого року в Японії було забито близько мільйона курей через спалах вірусу пташиного грипу H5N8. Через масштаб зараження до забою птахів були навіть підключені підрозділи сил самооборони країни.