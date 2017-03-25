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В Японії зафіксовано пташиний грип H5N6

В Японії зафіксовано пташиний грип H5N6

Київ • УНН

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КИЇВ.25 березня. УНН. Міністерство сільського господарства, лісництва і рибальства Японії встановило, що форма пташиного грипу, виявлена на птахофабриках в префектурах Міягі і Тіба, являє собою вірус H5N6. Про це в суботу оголосило відомство, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Вірус був виявлений на двох птахофермах у містах Куріхара і Асахі”, — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що наприкінці минулого року в Японії було забито близько мільйона курей через спалах вірусу пташиного грипу H5N8. Через масштаб зараження до забою птахів були навіть підключені підрозділи сил самооборони країни.

 

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