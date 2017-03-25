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Актуальное
В Японии зафиксировано птичий грипп H5N6

В Японии зафиксировано птичий грипп H5N6

Киев • УНН

 • 10028 просмотра

КИЕВ.25 марта. УНН. Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии установило, что форма птичьего гриппа, обнаруженная на птицефабриках в префектурах Мияги и Тиба, представляет собой вирус H5N6. Об этом в субботу объявило ведомство, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Вирус был обнаружен на двух птицефермах в городах Курихара и Асахи", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в конце прошлого года в Японии было забито около миллиона кур из-за вспышки вируса птичьего гриппа H5N8.  Из-за масштаба заражения к забою птиц были даже подключены подразделения сил самообороны страны.

 

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