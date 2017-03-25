В Японии зафиксировано птичий грипп H5N6

"Вирус был обнаружен на двух птицефермах в городах Курихара и Асахи", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в конце прошлого года в Японии было забито около миллиона кур из-за вспышки вируса птичьего гриппа H5N8. Из-за масштаба заражения к забою птиц были даже подключены подразделения сил самообороны страны.