В Японии зафиксировано птичий грипп H5N6
Киев • УНН
КИЕВ.25 марта. УНН. Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии установило, что форма птичьего гриппа, обнаруженная на птицефабриках в префектурах Мияги и Тиба, представляет собой вирус H5N6. Об этом в субботу объявило ведомство, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Вирус был обнаружен на двух птицефермах в городах Курихара и Асахи", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в конце прошлого года в Японии было забито около миллиона кур из-за вспышки вируса птичьего гриппа H5N8. Из-за масштаба заражения к забою птиц были даже подключены подразделения сил самообороны страны.