В Японії вшанують пам'ять жертв атомного бомбардування Хіросіми

Рівно о 08:15 за місцевим часом (1:15 за київським) — у момент вибуху бомби 6 серпня 1945 року — по всій країні оголосять хвилину мовчання, відлік якої зазвичай ведеться ударами дзвону. Потім очікується виступ мера Хіросіми Кадзума Мацуї і прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе. У своїх промовах вони за традицією закличуть світ до вирішення проблеми ядерного роззброєння.

Як повідомила адміністрація Хіросіми, у цьому році в церемонії візьмуть участь представники 85 країн і Євросоюзу, зокрема дипломати з ядерних держав — Росії, Великої Британії, США, Франції. Представник Китаю не буде присутній на пам’ятних заходах, у той час як делегати від Туреччини і М’янми уперше побувають на ній. Всього запрошення були направлені 157 країнам.

Бомбардування Хіросіми було першим у світі використанням ядерної зброї під час військових дій. Через бомбардування загинули десятки тисяч мешканців Хіросіми, а вона сама була повністю зруйнована. В результаті вибуху атомної бомби, скинутої на Хіросіму, в один день, за різними оцінками, загинули від 70 тис. до 100 тис. осіб. До кінця 1945 року кількість жертв зросла до 140 тис. За рахунок тих, хто помер у госпіталях від отриманих ран і опромінення.

Щороку цей список поповнюється, коли вмирає хтось із “хібакуся” (так в Японії називають місцевих жителів, які пережили американські атомні бомбардування). Крім того, туди заносяться і загиблі під час самого удару, чия смерть до теперішнього часу не була підтверджена.

За даними адміністрації Хіросіми, за минулий рік у список були додані більш 2,6 тис. імен. Таким чином загальна кількість жертв трагедії перевищила 310 тис. осіб. Зараз в Японії проживають 154 тис “хібакуся”, а їх середній вік становить 82 роки.

Нагадаємо, цього року Хіросіма піддалася потужним повеням, які забрали в однойменній префектурі понад 100 людських життів. Загальна кількість жертв удару стихії по всій Японії склало 225 осіб. Абе прибув до Хіросіми заздалегідь — перед церемонією він кілька днів провів, оглядаючи постраждалі райони, де триває процес ліквідації наслідків лиха.