В Японии почтят память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Ровно в 08:15 по местному времени (1:15 по киевскому времени) — в момент взрыва бомбы 6 августа 1945 — по всей стране объявят минуту молчания, отсчет которой обычно ведется ударами колокола. Затем ожидается выступление мэра Хиросимы Кадзума Мацуи и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В своих речах они по традиции призовут мир к решению проблемы ядерного разоружения.

Как сообщила администрация Хиросимы, в этом году в церемонии примут участие представители 85 стран и Евросоюза, в частности дипломаты из ядерных держав — России, Великобритании, США, Франции. Представитель Китая не будет присутствовать на памятных мероприятиях, в то время как делегаты от Турции и Мьянмы впервые побывают на ней. Всего приглашения были направлены 157 странам.

Бомбардировка Хиросимы было первым в мире использованием ядерного оружия во время военных действий. Из-за бомбардировок погибли десятки тысяч жителей Хиросимы, а она сама была полностью разрушена. В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто скончался в госпиталях от полученных ран и облучения.

Каждый год этот список пополняется, когда умирает кто-либо из “хибакуся” (так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки). Кроме того, туда заносятся и погибшие во время самого удара, чья смерть до настоящего времени не была подтверждена.

По данным администрации Хиросимы, за минувший год в список были добавлены более 2,6 тыс. имен. Таким образом общее число жертв трагедии превысило 310 тыс. человек. Сейчас в Японии проживают 154 тысячи “хибакуся”, а их средний возраст составляет 82 года.

Напомним, в этом году Хиросима подверглась мощным наводнениям , которые забрали в одноименной префектуре более 100 человеческих жизней. Общее число жертв удара стихии по всей Японии составило 225 человек. Абэ прибыл в Хиросиму заранее — перед церемонией он несколько дней провел, осматривая пострадавшие районы, где продолжается процесс ликвидации последствий бедствия.