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В Японії триває підготовка до міжнародної конференції з відновлення України – посол

В Японії триває підготовка до міжнародної конференції з відновлення України – посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Посол України в Японії Сергій Корсунський заявив, що триває підготовка до проведення в Японії другого раунду міжнародної конференції з відновлення України. Про це УНН повідомляє з посиланням на інтерв’ю посла NHK.

За словами Корсунського український та японський уряди обговорюють проведення конференції після тієї, яка відбудеться в Лондоні в червні.

Корсунський зазначив, що жодна країна світу не має кращого та ґрунтовнішого досвіду реконструкції, ніж Японія. За його словами, Японія змогла переробити і перезапустити економіку після різних руйнувань, додавши, що Україна хоче вчитися на досвіді Японії.

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Додамо

Конференція запланована на червень у Великій Британії стане продовженням щорічних заходів, останній з яких було проведено Швейцарією спільно з Україною в Лугано.

Очікується, що конференція буде зосереджена на мобілізації міжнародної підтримки для економічної та соціальної стабілізації України та подальшого процесу відновлення від наслідків війни, зокрема шляхом екстреної допомоги для негайних потреб та фінансування участі приватного сектору в процесі відновлення.

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