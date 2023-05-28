В Японии продолжается подготовка к международной конференции по восстановлению Украины - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Посол Украины в Японии Сергей Корсунский заявил, что продолжается подготовка к проведению в Японии второго раунда международной конференции по восстановлению Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на интервью посла NHK.
По словам Корсунского украинское и японское правительства обсуждают проведение конференции после той, которая состоится в Лондоне в июне.
Корсунский отметил, что ни одна страна мира не имеет лучшего и более основательного опыта реконструкции, чем Япония. По его словам, Япония смогла переделать и перезапустить экономику после различных разрушений, добавив, что Украина хочет учиться на опыте Японии.
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Добавим
Конференция запланированная на июнь в Великобритании станет продолжением ежегодных мероприятий, последнее из которых было проведено Швейцарией совместно с Украиной в Лугано.
Ожидается, что конференция будет сосредоточена на мобилизации международной поддержки для экономической и социальной стабилизации Украины и дальнейшего процесса восстановления от последствий войны, в частности путем экстренной помощи для неотложных нужд и финансирования участия частного сектора в процессе восстановления.