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В Японії стратили усіх засуджених до смерті членів секти "Аум Сінрікьо"

В Японії стратили усіх засуджених до смерті членів секти "Аум Сінрікьо"

Київ • УНН

 • 36879 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Шістьох членів синкретичної екстремістської тоталітарної деструктивної секти “Аум Сінрікьо” стратили в Японії. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Kyodo.

Таким чином, японська влада привела у виконання смертні вироки щодо всіх членів секти, засуджених раніше до вищої міри покарання.

Нагадаємо, на початку липня в Японії були приведені у виконання смертні вироки щодо семи керівників “Аум Сінрікьо”, включаючи її засновника Тідзуо Мацумото, відомого під ім’ям Сьоко Асахара.

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Неорелігійна синкретична терористична екстремістська тоталітарна деструктивна секта “Аум Сінрікьо”, заборонена в багатьох країнах світу, пророкувала швидкий кінець світу і так звану останню битву добра і зла, в ході якої послідовники секти збиралися знищити своїх ворогів різними методами, у тому числі за допомогою отруйних газів. Найбільш відома газова атака “Аум Сінрікьо” в метро Токіо 20 березня 1995, коли члени секти застосували отруйну речовину зарин. Кожен із зловмисників мав при собі по два-три пакети з отруйною речовиною, які вони протикали за допомогою парасольок, після чого залишали у вагонах. У результаті атаки загинули 13 осіб, ще понад 6,3 тис. людей постраждали.

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