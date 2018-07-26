В Японии казнили всех приговоренных к смерти членов секты "Аум Синрикё"

Таким образом, японские власти привели в исполнение смертные приговоры в отношении всех членов секты, осужденных ранее к высшей мере наказания.

Напомним, в начале июля в Японии были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении семи руководителей “Аум Синрикё”, включая её основателя Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара.

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Неорелигиозная синкретическая террористическая экстремистская тоталитарная деструктивная секта “Аум Синрикё”, запрещена во многих странах мира, предсказывала скорый конец света и так называемую последнюю битву добра и зла, в ходе которой последователи секты собирались уничтожить своих врагов различными методами, в том числе с помощью ядовитых газов. Наиболее известная газовая атака “Аум Синрикё” в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты применили ядовитое вещество зарин. Каждый из злоумышленников имел при себе по два-три пакета с ядовитым веществом, которые они протыкали с помощью зонтиков, после чего оставляли в вагонах. В результате атаки погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. человек пострадали.