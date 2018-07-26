В Японии казнили всех приговоренных к смерти членов секты "Аум Синрикё"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35979 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101040 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123131 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130733 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168514 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153122 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140910 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130437 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180838 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Актуальное
В Японии казнили всех приговоренных к смерти членов секты "Аум Синрикё"

В Японии казнили всех приговоренных к смерти членов секты "Аум Синрикё"

Киев  •  УНН

 • 36875 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Шестерых членов синкретического экстремистской тоталитарной деструктивной секты "Аум Синрикё" казнили в Японии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Kyodo.

Таким образом, японские власти привели в исполнение смертные приговоры в отношении всех членов секты, осужденных ранее к высшей мере наказания.

Напомним, в начале июля в Японии были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении семи руководителей “Аум Синрикё”, включая её основателя Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара.

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Неорелигиозная синкретическая террористическая экстремистская тоталитарная деструктивная секта “Аум Синрикё”, запрещена во многих странах мира, предсказывала скорый конец света и так называемую последнюю битву добра и зла, в ходе которой последователи секты собирались уничтожить своих врагов различными методами, в том числе с помощью ядовитых газов. Наиболее известная газовая атака “Аум Синрикё” в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты применили ядовитое вещество зарин. Каждый из злоумышленников имел при себе по два-три пакета с ядовитым веществом, которые они протыкали с помощью зонтиков, после чего оставляли в вагонах. В результате атаки погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. человек пострадали.

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