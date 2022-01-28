Стовп диму та попелу: в Японії "прокинувся" вулкан Сакура-дзіма
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На південному острові Кюсю в Японії 28 січня сталося виверження одного з найактивніших вулканів у світі Сакура-дзіма. Про це повідомляє УНН із посиланням на The National news.
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Вулкан розташований поблизу узбережжя японського міста Кагосіма з населенням приблизно 600 тисяч людей.
У повітря було викинуто стовп попелу заввишки кілька кілометрів.
Через свій вибуховий потенціал Сакура-дзіму вважають дуже небезпечним вулканом, тому метеорологи ретельно за ним стежать.
Його найбільші виверження сталися між 1471 і 1476 роками, а також у 1914 році.