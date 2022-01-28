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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Стовп диму та попелу: в Японії "прокинувся" вулкан Сакура-дзіма

Стовп диму та попелу: в Японії "прокинувся" вулкан Сакура-дзіма

Київ • УНН

 • 66630 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. На південному острові Кюсю в Японії 28 січня сталося виверження одного з найактивніших вулканів у світі Сакура-дзіма. Про це повідомляє УНН із посиланням на The National news.

Деталі

Вулкан розташований поблизу узбережжя японського міста Кагосіма з населенням приблизно 600 тисяч людей.

У повітря було викинуто стовп попелу заввишки кілька кілометрів.

Через свій вибуховий потенціал Сакура-дзіму вважають дуже небезпечним вулканом, тому метеорологи ретельно за ним стежать.

Його найбільші виверження сталися між 1471 і 1476 роками, а також у 1914 році.

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