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15 марта, 19:03 • 105939 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141450 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122268 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115872 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104221 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101175 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91798 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123281 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Столб дыма и пепла: в Японии "проснулся" вулкан Сакура-дзима

Столб дыма и пепла: в Японии "проснулся" вулкан Сакура-дзима

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. На южном острове Кюсю в Японии 28 января произошло извержение одного из активнейших вулканов в мире Сакура-дзима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The National news.

Детали

Вулкан расположен у побережья японского города Кагосима с населением примерно 600 тысяч человек.

В воздух был выброшен столб пепла высотой в несколько километров.

Из-за своего взрывного потенциала Сакура-дзима считают очень опасным вулканом, поэтому метеорологи тщательно за ним следят.

Его наибольшие извержения произошли между 1471 и 1476 годами, а также в 1914 году.

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