В Японії презентували талісмани Олімпіади-2020

Талісман в синьому презентує Олімпійські ігри, а персонаж в рожевому - Паралімпійські.

Персонажі ще не отримали імена, але як запевняють в оргкомітеті ігор, поважають один одного.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Систему розпізнавання облич вперше масово застосують на Олімпіаді-2020 у Токіо

Талісмани були обрані в результаті конкурсу, на який представили свої проекти понад дві тисячі художників і художніх колективів. Попередньо було відібрано кілька проектів, які були представлені на суд японських школярів і вже в результаті їх голосування були визначені два переможці.

Персонажі-переможці були створені ілюстратором Ріо Танігучі. Автор малюнків і представники оргкомітету заявили, що талісмани наділені силою миттєво переміщатися в просторі і вони дуже сподіваються, що зможуть надихати учасників ігор на перемоги.

В оформленні талісманів використані елементи характерні для дизайну епохи Едо (1603-1868). Елементи дизайну цієї ж епохи були використані в круглої емблемі Ігор-2020 року, презентованій ще в минулому році.