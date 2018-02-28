В Японії презентували талісмани Олімпіади-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Офіційними талісманами Олімпіади і Паралімпіади, які відбудуться влітку 2020 року в Токіо, обрані фігурки в стилі японського аніме. Талісмани були презентовані публіці сьогодні, в середу, повідомляє УНН з посиланням на the Guardian.
Талісман в синьому презентує Олімпійські ігри, а персонаж в рожевому - Паралімпійські.
Персонажі ще не отримали імена, але як запевняють в оргкомітеті ігор, поважають один одного.
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Талісмани були обрані в результаті конкурсу, на який представили свої проекти понад дві тисячі художників і художніх колективів. Попередньо було відібрано кілька проектів, які були представлені на суд японських школярів і вже в результаті їх голосування були визначені два переможці.
Персонажі-переможці були створені ілюстратором Ріо Танігучі. Автор малюнків і представники оргкомітету заявили, що талісмани наділені силою миттєво переміщатися в просторі і вони дуже сподіваються, що зможуть надихати учасників ігор на перемоги.
В оформленні талісманів використані елементи характерні для дизайну епохи Едо (1603-1868). Елементи дизайну цієї ж епохи були використані в круглої емблемі Ігор-2020 року, презентованій ще в минулому році.