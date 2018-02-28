В Японии презентовали талисманы Олимпиады-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Официальными талисманами Олимпиады и Паралимпиады, которые состоятся летом 2020 года в Токио, выбраны фигурки в стиле японского аниме. Талисманы были презентованы публике сегодня, в среду, сообщает УНН со ссылкой на the Guardian.
Талисман в синем презентует Олимпийские игры, а персонаж в розовом – Паралимпийские. Персонажи еще не получили имена, но как заверяют в оргкомитете игор, уважают друг друга.
Талисманы были выбраны в результате конкурса, на который представили свои проекты более двух тысяч художников и художественных коллективов. Предварительно были отобраны несколько проектов, которые были представлены на суд японских школьников и уже в результате их голосования были определенны два победителя.
Персонажи-победители были созданы иллюстратором Рио Танигучи. Автор рисунков и представители оргкомитета заявили, что талисманы наделены силой мгновенно перемещаться в пространстве и они очень надеются, что смогу вдохновлять участников игор на победы.
В оформлении талисманов использованы элементы характерные для дизайна эпохи Эдо (1603-1868). Элементы дизайна этой же эпохи были использованы в круглой эмблеме Игр-2020, презентованной еще в прошлом году.