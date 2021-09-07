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В Японії патрульний літак з'їхав зі злітної смуги

В Японії патрульний літак з'їхав зі злітної смуги

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. На авіаційній базі японських сил самооборони в місті Какаміґахара, префектура Гіфу, патрульний літак Kawasaki P-1 з'їхав зі злітної смуги. Про це повідомляє телеканал ANN з посиланням на військове відомство, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався 7 вересня близько 16:00 за місцевим часом. Літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Телеканал зазначає, що повітряне судно належить найбільшому в світі промислового концерну Kawasaki Heavy Industries, і в Какаміґахара проходить технічне обслуговування на розташованому там підприємстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В аеропорту Львова літак з'їхав зі смуги

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