В Японії патрульний літак з'їхав зі злітної смуги

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Інцидент стався 7 вересня близько 16:00 за місцевим часом. Літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Телеканал зазначає, що повітряне судно належить найбільшому в світі промислового концерну Kawasaki Heavy Industries, і в Какаміґахара проходить технічне обслуговування на розташованому там підприємстві.

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