В Японії чоловіка покарали за регулярний вихід на обід на три хвилини раніше дозволеного часу

Представник компанії пояснив, що обідня перерва у співробітника з 12 до 13 годин. За сім місяців, з вересня 2017 по березень 2018, той 26 раз йшов на три хвилини раніше, ніж передбачалося. Таким чином чоловік порушив закон, який вимагає від чиновників “концентруватися на роботі”, пояснили в організації.

Працівник йшов, щоб замовити обід з ресторану біля організації, але одного разу його з вікна зауважив директор. Чиновник пояснив, що йшов раніше, тому що йому потрібна була зміна обстановки.

Після події керівники організували телеконференцію, під час якої заявили, що дії працівника “викликають глибокий жаль”, а також вклонилися і принесли вибачення.

Як зазначив The Guardian, користувачі соцмереж розкритикували рішення покарати чиновника. Вони задалися питанням, яким чином це правило повинно поширюватися на тих, хто відійшов покурити або в туалет. Один з користувачів нагадав, що деякі політики періодично сплять під час засідань, і запропонував їх звільнити. Раніше в Кобе звільнили іншого чиновника за схоже порушення: стверджувалося, що він за півроку був відсутній на роботі більше покладених 55 годин.

Як повідомляв УНН, Токіо почав розслідування діяльності 10 пов’язаних з КНДР фірм.