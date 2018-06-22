В Японии мужчину наказали за регулярный выход на обед на три минуты раньше положенного времени

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. В японском городе Кобе 64-летнего сотрудника государственной водоснабжающей организации наказали за преждевременный уход на обеденный перерыв. Неназванного человека оштрафовали и назначили выговор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Представитель компании пояснил, что обеденный перерыв у сотрудника назначен с 12 до 13 часов. За семь месяцев, с сентября 2017 по март 2018, тот 26 раз уходил на три минуты раньше положенного времени. Таким образом мужчина нарушил закон, который требует от чиновников “концентрироваться на работе”, пояснили в организации.

Работник уходил, чтобы заказать обед из ресторана возле организации, но однажды его из окна заметил директор. Чиновник пояснил, что уходил раньше, потому что ему нужна была смена обстановки.

После происшествия руководители организовали телеконференцию, во время которой заявили, что действия работника “вызывают глубокое сожаление”, а также поклонились и принесли извинения.

Как отметил The Guardian, пользователи соцсетей раскритиковали решение наказать чиновника. Они задались вопросом, каким образом это правило должно распространяться на тех, кто отошёл покурить или в туалет. Один из пользователей напомнил, что некоторые политики периодически спят во время заседаний, и предложил их уволить. Ранее в Кобе уволили другого чиновника за похожее нарушение: утверждалось, что он за полгода отсутствовал на работе больше положенных 55 часов.

Как сообщал УНН, Токио начал расследование деятельности 10 связанных с КНДР фирм.

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