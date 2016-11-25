В.Янукович заявив, що затягування його допиту є навмисним рішенням

"Я, безумовно, добре розумію, що затягування мого допиту - це рішення навмисне. Навмисне тих людей, які сьогодні не хочуть встановити істину. Я просив би вас, Ваша честь, при будь-якій можливості сьогодні провести засідання, це дуже важливо. Ми зробили все, що необхідно з моїми помічниками, за допомогою Ростовського суду, щоб був якісний зв'язок. І нас попереджували, що готуються провокації. Тому суд повинен врахувати, що це також порушення закону і ті хто порушує ці закони і перешкоджає сьогодні засіданню суду повинні бути покарані", - сказав він.

Нагадаємо, В.Янукович прибув до Ростовського суду в РФ. Він заявив, що готовий дати свідчення як свідок.

25 листопада Святошинський районний суд Києва збирається через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.

За даними поліції, Святошинський райсуд Києва сьогодні охоронятимуть 250 правоохоронців.