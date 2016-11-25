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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Янукович заявил, что затягивание его допроса является намеренным решением

Киев • УНН

 • 10555 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил через видеосвязь из Ростовского суда РФ, что затягивание его допроса является намеренным решением и просит украинский суд сегодня провести заседание, передает корреспондент УНН.

В.Янукович заявил, что затягивание его допроса является намеренным решением

"Я, безусловно, хорошо понимаю, что затягивание моего допроса - это решение умышленное. Умышленное тех людей, которые сегодня не хотят установить истину. Я просил бы вас, Ваша честь, при любой возможности сегодня провести заседание, это очень важно. Мы сделали все, что необходимо с моими помощниками, с помощью Ростовского суда, чтобы была качественная связь. И нас предупреждали, что готовятся провокации. Поэтому суд должен учесть, что это также нарушение закона и те, кто нарушает эти законы и препятствует сегодня заседанию суда должны быть наказаны ", - сказал он.

Напомним, В.Янукович прибыл в Ростовский суд в РФ.

Украинские Национальные Новости

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