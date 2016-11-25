В.Янукович заявив, що готовий дати свідчення як свідок (доповнено)

"Це моя власна ініціатива виступити свідком у цій справі. Це моє власне рішення. Тому я зацікавлений в тому, щоб була встановлена істина у справі і були покарані злочинці", - сказав В.Янукович.

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович прибув до Ростовського районного суду в Росії.