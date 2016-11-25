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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
16:07 • 3552 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Янукович заявил, что готов дать показания в качестве свидетеля (дополнено)

Киев • УНН

 • 13437 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович, которому установили видеосвязь для допроса по делу Майдана в Святошинском районном суде Киева, заявил, что готов дать показания в качестве свидетеля, передает корреспондент УНН.

В.Янукович заявил, что готов дать показания в качестве свидетеля (дополнено)

"Это моя собственная инициатива выступить свидетелем по этому делу. Это мое собственное решение. Поэтому я заинтересован в том, чтобы была установлена ​​истина по делу и были наказаны преступники", - сказал В.Янукович.

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович прибыл в Ростовский районный суд в России.

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