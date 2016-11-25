В.Янукович заявил, что готов дать показания в качестве свидетеля (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович, которому установили видеосвязь для допроса по делу Майдана в Святошинском районном суде Киева, заявил, что готов дать показания в качестве свидетеля, передает корреспондент УНН.
"Это моя собственная инициатива выступить свидетелем по этому делу. Это мое собственное решение. Поэтому я заинтересован в том, чтобы была установлена истина по делу и были наказаны преступники", - сказал В.Янукович.
Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович прибыл в Ростовский районный суд в России.