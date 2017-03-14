В.Янукович заявив про готовність спілкуватися з українськими прокурорами

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що готовий говорити з представниками прокуратури України. Про це він заявив в інтерв’ю РІА Новинам, передає УНН.

"Буквально на днях я дізнався з преси, що Генеральна прокуратура Росії направила Генеральній прокуратурі України офіційний лист, в якому підтвердила готовність організувати мій допит за участю представників правоохоронних органів України. Це означає, що між правоохоронними органами України та Росії налагоджений діалог, і я сподіваюся на приїзд співробітників ГПУ. Думаю, нам буде про що з ними поговорити", - заявив він.

Як повідомляв УНН, військова прокуратура завершила спеціальне досудове розслідування стосовно Віктора Януковича і відповідний обвинувальний акт сьогодні буде переданий до Печерського районного суду столиці.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

30 січня Головною військовою прокуратурою ГПУ повідомлено захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради.

Українські Національні Новини

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