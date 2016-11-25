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В.Янукович запевнив, що не фінансує Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович розповів, що не фінансує тимчасово окуповані території Донбасу. Про це він сказав на прес-конференції у Ростові-на-Дону РФ, передає УНН.

В.Янукович запевнив, що не фінансує Донбас

"Я не міг фінасувати, тому що в мене грошей немає. У мене їх не було. Ті гроші, які в мене є, вони розміщені на моїх рахунках в Україні, в основному в Ощадбанку України. Вся моя власність заблокована, арештована. За кордоном у мене ніяких грошей немає. Тому я не міг нічого фінансувати", - сказав він.

Хоча, уточнив В.Янукович, якщо б він мав таку можливість, то "допомагав би людям у гуманітарному плані, бо там виріс".

"Що стосується того, хто фінансував і хто фінансує. Донбас дуже був самодостатній регіон… Тому не дивлячись на те, що все там зруйноване, територія звужена, народ якось живе. Мучиться, але живе. Якісь підприємтсва працюють. Очевидно хтось допомагає, але хто, я не можу сказати", - додав екс-президент.

Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.

Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.

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