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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Янукович заверил, что не финансирует Донбасс

Киев • УНН

 • 7980 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал, что не финансирует временно оккупированные территории Донбасса. Об этом он сказал на пресс-конференции в Ростове-на-Дону РФ, передает УНН.

В.Янукович заверил, что не финансирует Донбасс

"Я не мог финансировать, потому что у меня денег нет. У меня их не было. Те деньги, которые у меня есть, они размещены на моих счетах в Украине, в основном в Ощадбанке Украины. Вся моя собственность заблокирована, арестована. За рубежом у меня никаких денег нет. Поэтому я не мог ничего финансировать", - сказал он.

Хотя, уточнил В.Янукович, если бы он имел такую ​​возможность, то "помогал бы людям в гуманитарном плане, который там вырос".

"Что касается того, кто финансировал и кто финансирует. Донбасс очень был самодостаточный регион... Поэтому несмотря на то, что все там разрушено, территория сужена, народ как-то живет. Мучается, но живет. Какие-то предприятия работают. Очевидно кто-то помогает, но кто, я не могу сказать", - добавил экс-президент.

Как сообщал УНН, Святошинский райсуд перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

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