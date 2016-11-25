В.Янукович розповів, що про нього напишуть у підручниках з історії

"Мине час - напишуть правду. Зараз досить багато вже наговорили про мене, знаєте, моє прізвище, ім'я та по-батькові - це єдина правда, все інше - брехня. І цей проект був побудований на брехні і на обмані. Тому вам не вдасться мене принизити. Я прожив досить серйозне і складне життя, і я продовжую жити. Я буду відповідати перед своїми дітьми, перед своєю сім'єю і перед своїм народом", - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.

Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.