В.Янукович рассказал, что о нем напишут в учебниках по истории

"Пройдет время - напишут правду. Сейчас достаточно много уже наговорили обо мне, знаете, моя фамилия, имя и отчество - это единственная правда, все остальное - ложь. И этот проект был построен на лжи и на обмане. Поэтому вам не удастся меня унизить. Я прожил достаточно серьезную и сложную жизнь, и я продолжаю жить. Ч буду отвечать перед своими детьми, перед своей семьей и перед своим народом", - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНН, Святошинский райсуд перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.