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В.Янукович прибув на допит до ростовського суду у РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Януковчи прибув до суду в Ростові-на-Дону у РФ для допиту у режимі відеоконференції зі Святошинським районний судом Києва, де сьогодні продовжать розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням п'яти екс-беркутівців у справі про вбивства учасників Євромайдану, передає УНН.

В.Янукович прибув на допит до ростовського суду у РФ

За даними радника голови МВС Зоряна Шкіряка, екс-беркутівців уже доставили до Святошинського райсуду.

Святошинський районний суд Києва розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського у розстрілі активістів Євромайдану.

Як повідомляв УНН, Святошинський районний суд Києва вирішив допитати екс-президента Віктора Януковича та екс-командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка у режимі відеоконференцзв’язку у межах кримінального провадження за обвинуваченням п’яти екс-беркутівців у розстрілі активістів Майдану.

Відеодопит був призначений на 25 листопада. Віктор Янукович з'явився для дачі свідчень через відеозв'язок до Ростовського суду у РФ.

Екс-беркутівців не було доставлено до суду. Виїзд з Лук'янівського СІЗО, де їх утримували, заблокували активісти.

Суд переніс засідання на 28 листопада. У "Правому секторі" повідомили, що наразі не збираються блокувати Святошинський райсуд.

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