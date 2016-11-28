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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Янукович прибыл на допрос до ростовского суда в РФ

Киев • УНН

 • 7638 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Януковча прибыл в суд в Ростове-на-Дону в РФ для допроса в режиме видеоконференции с Святошинским районным судом Киева, где сегодня продолжат рассмотрение в уголовном производстве по обвинению пяти экс-беркутовцев по делу об убийствах участников Евромайдана, передает УНН.

В.Янукович прибыл на допрос до ростовского суда в РФ

По данным советника главы МВД Зоряна Шкиряка, экс-беркутовцев уже доставили в Святошинский райсуд.

Святошинский районный суд Киева рассматривает уголовное производство по обвинению экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского в расстреле активистов Евромайдана.

Как сообщал УНН, Святошинский районный суд Киева решил допросить экс-президента Виктора Януковича и экс-командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка в режиме видеоконференцсвязи в рамках уголовного производства по обвинению пяти экс-беркутовцев в расстреле активистов Майдана.

Видеодопрос был назначен на 25 ноября. Виктор Янукович появился для дачи показаний через видеосвязь в Ростовский суд в РФ.

Экс-беркутовцев не было доставлено в суд. Выезд из Лукьяновского СИЗО, где их удерживали, заблокировали активисты.

Суд перенес заседание на 28 ноября. В "Правом секторе" сообщили, что пока не собираются блокировать Святошинский райсуд.

Украинские Национальные Новости

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