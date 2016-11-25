В.Янукович прибув до Ростовського райсуду в РФ (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович, відеодопит якого заплановано у Святошинському районному суді Києва, прибув до Ростовського районного суду В Росії, передає УНН.
Раніше прокурор повідомив, що до Святошинського райсуду не доставлені екс-беркутівці через блокування СІЗО.
Нагадаємо, 25 листопада Святошинський районний суд Києва збирається через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.
За даними поліції, Святошинський райсуд Києва сьогодні охоронятимуть 250 правоохоронців.