В.Янукович прибув до Ростовського райсуду в РФ (доповнено)

Раніше прокурор повідомив, що до Святошинського райсуду не доставлені екс-беркутівці через блокування СІЗО.

Нагадаємо, 25 листопада Святошинський районний суд Києва збирається через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.

За даними поліції, Святошинський райсуд Києва сьогодні охоронятимуть 250 правоохоронців.