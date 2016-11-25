В.Янукович прибыл в Ростовский райсуд в РФ (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович, видеодопрос которого запланировали в Святошинском районном суде Киева, прибыл в Ростовский районный суд в России, передает УНН.
Ранее прокурор сообщил, что в Святошинский райсуд не доставили экс-беркутовцев из-за блокирования СИЗО.
Напомним, 25 ноября Святошинский районный суд Киева собирается через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле об убийстве людей во время Евромайдана.
По данным полиции, Святошинский райсуд Киева сегодня будут охранять 250 правоохранителей.