В.Янукович прибыл в Ростовский райсуд в РФ (дополнено)

Ранее прокурор сообщил, что в Святошинский райсуд не доставили экс-беркутовцев из-за блокирования СИЗО.

Напомним, 25 ноября Святошинский районный суд Киева собирается через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле об убийстве людей во время Евромайдана.

По данным полиции, Святошинский райсуд Киева сегодня будут охранять 250 правоохранителей.