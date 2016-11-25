В.Янукович: мрію, щоб на Донбасі швидше закінчилася війна (доповнено)

“Я мрію про те, щоб якомога швидше закінчилася в Україні війна, на мой Батьківщині, в Донбасі. Щоб перестали гинути люди, щоб Донбас потім воскрес із цих руїн, в які його привела війна. Дуже хочеться, щоб повернулися люди, яких розігнали по всьому світу”, — сказав В.Янукович.

Крім того, він висловив думку, що для зупинення війни на Донбасі потрібно шляхом припинення стрільби і відвести війська.

“Для того, щоб зупинити військові дії треба прийняти кілька рішень, припинити стріляти, відвести війська”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.

Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.