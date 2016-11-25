В.Янукович: мечтаю, чтобы на Донбассе как можно быстрее закончилась война (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Мечтаю о том, чтобы как можно быстрее закончилась в Украине война, на мой Родине, на Донбассе. Об этом экс-президент Украины Виктор Янукович сказал на пресс-конференции в Ростове-на-Дону РФ, передает УНН.
"Я мечтаю о том, чтобы как можно быстрее закончилась в Украине война, на моей родине, в Донбассе. Чтобы перестали гибнуть люди, чтобы Донбасс затем воскрес из этих руин, в которые его привела война. Очень хочется, чтобы вернулись люди, которых разогнали по всему миру", - сказал В.Янукович.
Кроме того, он высказал мнение, что остановить войну в Донбассе нужно путем прекращения стрельбы и отвода войск.
"Для того, чтобы остановить военные действия надо принять несколько решений, прекратить стрелять, отвести войска", - сказал он.
Как сообщал УНН, Святошинский райсуд перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.
Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.