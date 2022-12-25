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В якому вбранні зустрічати рік Чорного Водяного Кролика – розповіли астрологи

В якому вбранні зустрічати рік Чорного Водяного Кролика – розповіли астрологи

Київ • УНН

 • 1275593 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Згідно з китайською традицією, новий рік буде роком Чорного Водяного Кролика (Кота). Про те, в яких кольорах його зустрічати та чого краще уникати в новорічному вбранні – журналісту УНН розповіли астрологи.

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«За китайським гороскопом 2023 рік - рік Чорного Водяного кролика (кота). Кролик цінує сім'ю, родину, тому можна зробити акцент на традиційний для своєї країни одяг, або на природній стиль. Найкращими кольорами будуть чорний та відтінки води (синій, блакитний). Також фіолетовий/ліловий і по класиці – червоний та рожевий», – радить астролог Крістіна Колько.

Астролог Лія Лагуз радить уникати яскравих кольорів, а віддати перевагу болотним, сірим. Підійдуть також металеві відтінки та темно-зелені.

Щодо матеріалів, то астролог Тетяна Михайленко радить віддати перевагу натуральним вбранням.

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«Бажано, щоб матеріал був натуральним або з мінімальною кількістю синтетичних домішок. Краще уникати пишних рюшів, бахроми, яскравих принтів та незвичайних форм. Якщо в наряді є паєтки або блискітки, то він має бути елегантним і максимально стриманим», – зазначила Михайленко.

Нагадаємо

Астролог розповіла, як обрати новорічний подарунок в залежності від знаку зодіаку.

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