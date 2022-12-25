В каком наряде встречать год Черного Водяного Кролика – рассказали астрологи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Согласно китайской традиции, новый год будет годом Черного Водяного Кролика (Кота). О том, в каких цветах его встречать и чего лучше избегать в новогоднем наряде – журналисту УНН рассказали астрологи.
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«По китайскому гороскопу 2023 год – год Черного Водяного кролика (кота). Кролик ценит семью, поэтому можно сделать акцент на традиционную для своей страны одежду или на естественный стиль. Лучшими цветами будут черные и оттенки воды (синий, голубой). Также фиолетовый/лиловый и по классике – красный и розовый», – советует астролог Кристина Колько.
Астролог Лия Лагуз советует избегать ярких цветов, а отдать предпочтение болотным, серым. Подойдут металлические оттенки и темно-зеленые.
Относительно материалов, то астролог Татьяна Михайленко советует отдать предпочтение натуральным нарядам.
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«Желательно, чтобы материал был натуральным или с минимальным количеством синтетических примесей. Лучше избегать пышных рюшей, бахромы, ярких принтов и необычных форм. Если в наряде есть паетки или блестки, то он должен быть элегантным и максимально сдержанным», – отметила Михайленко.
Напомним
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