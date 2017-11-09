В.В’ятрович прокоментував можливу заборону в’їзду до Польщі

"Я цю інформацію отримав (про заборону в’їзду до Польщі – ред.) тільки від польських медіа. Наскільки я розумію, жодних офіційних підтверджень цього не буде до того моменту, поки я не спробую перетнути кордон з Польщею", - сказав він.

На думку В.В’ятровича, В.Ващиковський намагається таким чином покарати його за те, що вимагає дотриматися українського законодавства на українській території.

"Зовсім поки що не бачений випадок в історії світової дипломатії", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи спробує він перетнути кордон з Польщею, аби перевірити, чи справді є заборона на в’їзд, В.В’ятрович сказав: "Очевидно, можу спробувати. Проривати кордон, як дехто з іншого боку, вриваючись в Україну, очевидно, що не буду".

Нагадаємо, за данними ЗМІ, голову Інституту національної пам’яті України Володимира В’ятровича польська влада позбавила права в’їзду на територію Польщі.