Вятрович прокомментировал возможный запрет въезда в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что не получал официальных подтверждений о том, что ему запрещен въезд в Польшу. Об этом он сказал в комментарии УНН.
"Я эту информацию получил (о запрете въезда в Польшу - ред.) только от польских медиа. Насколько я понимаю, никаких официальных подтверждений этому не будет до того момента, пока я не попробую пересечь границу с Польшей", - сказал он.
По мнению В.Вятровича, В.Ващиковський пытается таким образом наказать его за то, что требует соблюдения украинского законодательства на украинской территории.
"Пока не виданный случай в истории мировой дипломатии", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о том, попытается ли он пересечь границу с Польшей, чтобы проверить, действительно ли есть запрет на въезд, В.Вятрович сказал: "Очевидно, могу попробовать. Прорывать границу, как некоторые с другой стороны, врываясь в Украину, очевидно, не буду".
Напомним, по данным СМИ, главу Института национальной памяти Украины Владимира Вьятровича польские власти лишила права въезда на территорию Польши.