Вятрович прокомментировал возможный запрет въезда в Польшу

"Я эту информацию получил (о запрете въезда в Польшу - ред.) только от польских медиа. Насколько я понимаю, никаких официальных подтверждений этому не будет до того момента, пока я не попробую пересечь границу с Польшей", - сказал он.

По мнению В.Вятровича, В.Ващиковський пытается таким образом наказать его за то, что требует соблюдения украинского законодательства на украинской территории.

"Пока не виданный случай в истории мировой дипломатии", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, попытается ли он пересечь границу с Польшей, чтобы проверить, действительно ли есть запрет на въезд, В.Вятрович сказал: "Очевидно, могу попробовать. Прорывать границу, как некоторые с другой стороны, врываясь в Украину, очевидно, не буду".

Напомним, по данным СМИ, главу Института национальной памяти Украины Владимира Вьятровича польские власти лишила права въезда на территорию Польши.