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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В.В'ятрович: повернення старих назв вулиць є пропагандою тоталітарного режиму

Київ • УНН

 • 9544 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У зв’язку з затвердженим Одеською міською радою списком про перейменування вулиць в рамках декомунізації, повернення старих комуністичних назв є незаконним. Про це на свої сторінці у Facebook повідомив голова Інституту національної пам'яті України Володимир В'ятрович, передає УНН.

В.В'ятрович: повернення старих назв вулиць є пропагандою тоталітарного режиму

“З приводу одеського "реваншу". Повернення старих комуністичних назв є незаконним. Більш того — це пропаганда комуністичного тоталітарного режиму. Якщо Труханов підпише це рішення, то має бути притягнений до кримінальної відповідальності”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Одесі скасували декомунізовані назви старих вулиць

Також нагадаємо, що за фактом перейменування вулиць в Одесі розпочато провадження.

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