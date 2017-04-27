В.В'ятрович: повернення старих назв вулиць є пропагандою тоталітарного режиму

“З приводу одеського "реваншу". Повернення старих комуністичних назв є незаконним. Більш того — це пропаганда комуністичного тоталітарного режиму. Якщо Труханов підпише це рішення, то має бути притягнений до кримінальної відповідальності”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Одесі скасували декомунізовані назви старих вулиць

Також нагадаємо, що за фактом перейменування вулиць в Одесі розпочато провадження.