В.В'ятрович: повернення старих назв вулиць є пропагандою тоталітарного режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У зв’язку з затвердженим Одеською міською радою списком про перейменування вулиць в рамках декомунізації, повернення старих комуністичних назв є незаконним. Про це на свої сторінці у Facebook повідомив голова Інституту національної пам'яті України Володимир В'ятрович, передає УНН.
“З приводу одеського "реваншу". Повернення старих комуністичних назв є незаконним. Більш того — це пропаганда комуністичного тоталітарного режиму. Якщо Труханов підпише це рішення, то має бути притягнений до кримінальної відповідальності”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в Одесі скасували декомунізовані назви старих вулиць
Також нагадаємо, що за фактом перейменування вулиць в Одесі розпочато провадження.