В.Вятрович: возвращение старых названий улиц является пропагандой тоталитарного режима
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В связи с утвержденным Одесским городским советом списком о переименовании улиц в рамках декоммунизации, возвращение старых коммунистических названий является незаконным. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, передает УНН.
"По поводу одесского "реванша". Возвращение старых коммунистических названий является незаконным. Более того - это пропаганда коммунистического тоталитарного режима. Если Труханов подпишет это решение, то должен быть привлечен к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Одессе отменили декоммунизованные названия старых улиц.
Также напомним, что по факту переименования улиц в Одессе начато производство.