В.Вятрович: возвращение старых названий улиц является пропагандой тоталитарного режима

"По поводу одесского "реванша". Возвращение старых коммунистических названий является незаконным. Более того - это пропаганда коммунистического тоталитарного режима. Если Труханов подпишет это решение, то должен быть привлечен к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Одессе отменили декоммунизованные названия старых улиц.

Также напомним, что по факту переименования улиц в Одессе начато производство.