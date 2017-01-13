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В.Ващиковський: Польща хоче поліпшення відносин з Росією

В.Ващиковський: Польща хоче поліпшення відносин з Росією

Київ • УНН

 • 11491 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Варшава хоче поліпшення відносин з Росією, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

"Не можна когось критикувати за те, що він хоче поліпшити взаємини з Росією; ми - сусіди Росії і теж цього хочемо", - заявив В.Ващиковський.

На запитання, чи Генрі Кіссінджер, екс-держсекретар США, який стане радником новобраного президента Дональд Трампа з міжнародних питань, штовхає до союзу США з Росією проти Китаю, В.Ващиковський відповів: "Ні, звичайно ні".

Польський міністр наголосив, що перебуваючи на початку тижня з дводенним візитом у Нью-Йорку, крім перемовин про майбутнє Польщі у Раді безпеки ООН, він розмовляв з американськими політиками.

"Я спілкувався протягом години з Генрі Кінніджером, який буде радником президента Трампа і абсолютно ні, такої угоди, такої нової Ялти, такого нового порозуміння не повинно бути", - запевнив голова МЗС Польщі.

В.Ващиковський також звернув увагу, що Рекс Тіллерсон, який є майбутнім держсекретарем США, під час виступу у конгресі заявив, що "Росія є загрозою для міжнародного миру, для світу".

В.Ващиковського теж відповів на запитання про виборчу кампанію Д.Трампа, який йшов до влади з гаслом "Росія не наш ворог".

"Саме йшов до влади, але після 8 листопада, коли виграв вибори, він почав поводитися зважено", - підкреслив очільник польської дипломатії. "Він висловлюється так само, як і уся верхівка Республіканської партії. Він та його радники попереджають про дії Росії", - додав він.

На думку міністра закордонних справ Польщі, "на даний час немає чого побоюватися". "Вони мислять зважено, мислять так само, як і ми (…). Їхній погляд на світ і на суперництво з Москвою дуже подібний до нашого", - переконаний В.Ващиковський.

"Не можна нікого критикувати за те, що він хоче поліпшити взаємини з Росією. Ми – сусіди Росії і теж цього хочемо", - підкреслив очільник МЗС Польщі.

Міністр додав, що Польща при цьому передасть американцям повідомлення – "нам це (поліпшення відносин з Росією – ред.) подобається, але не нашим коштом".

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